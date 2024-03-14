اليوم .. محاكمة المتهم بإنهاء حياة مواطن بالمرج

تستكمل محكمة جنح الشروق، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهم المتسبب في وفاة مواطن بالمرج على طريق الشروق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول شاب 25 سنة مصاب بكسور وسحجات ونزيف داخلي وكسر بالجمجمة، وادعاء تعرضه لحادث بطريق الشروق.

وفى سياق اخر قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم المتسبب في الحادث الذي أسفر عن وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته، لجلسة 29 يناير للإعلان.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، بحادث سير، إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ للمتهم، الذي حُبِس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، سابقا، إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

كشفت التحقيقات الأولية أن الفنان الكبير تعرض لحادث تصادم هو وزوجته، وتعرضت لإصابات خطيرة، ونقلا لأحد مستشفيات الشيخ زايد لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الفنان صاحب الـ٨١ عاما فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأضافت التحقيقات أن زوجة الفنان الراحل تلقت الإسعافات الطبية اللازمة، وأودعت في غرفة للعناية المركزة نظرا لخطورة حالاتها الصحية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتسبب في الحادث، وتبين أنه فنان تشكيلي، وأحيل للنيابة بتهمتي القتل والإصابة الخطأ.