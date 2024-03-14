يفجر الطائرات والصواريخ النووية.. سلاح ثمنه 10 جنيهات إسترليني

دراغون فاير

أزال الجيش البريطاني الستار عن سلاحه الفتاك الجديد الذي تبلغ قيمته 10 جنيهات استرليني، مؤكدًا أنه قادر على تفجير الطائرات بدون طيار والصواريخ النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية عن ذلك السلاح، إنه يدعى “دراغون فاير” عالي القوة، مشيرة إلى أنه نجح في تدمير طائرة بدون طيار في السماء باستخدام شعاع الموت الخاص بالنظام.

مواصفات سلاح بريطانيا الجديد

وأثبتت التجارب السرية التي أجريت في منطقة هيبريدس التابعة لجيش الدفاع، أن السلاح به مواصفات دقيقة جدا ونستعرض أبرز المعلومات عنه:

دقيق للغاية لدرجة أنه قادر على إصابة عملة معدنية بقيمة جنيه استرليني على بعد نصف ميل.

السلاح لا يزال سريًا.

بحسب تقارير بريطانية، فإن شعاع السلاح غير المرئي بقدرة 50 كيلو واط يعد قادرا على اختراق الأهداف بدقة بالغة ولا يتطلب أي نوع من الذخيرة.

يقول القادة العسكريون إن «السلاح الجديد سيحدث ثورة في ساحة المعركة في المستقبل، ويمكن استخدامه لتدمير الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت».



ووفقا لوزارة الدفاع، فإن هذه التقنية يمكن استخدامها يومًا ما في:

إغراق القوارب.

إتلاف السفن الحربية.

إسقاط الطائرات الحربية العسكرية.

تدمير الصواريخ الروسية الفتاكة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

السفر من موسكو إلى لندن في تسع دقائق.

وفي بيان صدر في شهر يناير، قالت وزارة الدفاع، إن «دراغون فاير تستغل التكنولوجيا البريطانية لتكون قادرة على إطلاق ليزر عالي الطاقة طويل المد. الدقة المطلوبة تعادل ضرب عملة معدنية بقيمة جنيه إسترليني من مسافة كيلومتر واحد»، مشيرة إلى أن إشعالها يستغرق 10 ثوانٍ ويعادل تكلفة استخدام سخان عادي لمدة ساعة فقط.