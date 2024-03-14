مندوب اليمن بالأمم المتحدة: الحوثيون يتهربون من السلام ونسعى لتسوية الصراع سياسيًا

في ظل الأزمة اليمنية وعدم استقرار الأوضاع هناك، أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عبد الله السعدي، أهمية الجهود المبذولة من أجل التوصل لتسوية سياسية للصراع في بلاده.

وقال:"إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية حريص على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع في اليمن بناء على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عبد الله السعدي، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن هانس غروندبرغ.

ولفت السفير السعدي، إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتهرب من استحقاقات السلام بافتعال الأزمات والتصعيد في البحر الأحمر، وعدم جديتها في الانخراط بحسن نية مع جهود السلام الإقليمية وجهود المبعوث الخاص.

كما لفت السعدي إلى تقديم الحكومة اليمنية المبادرات تلو الأخرى بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين، وأخرها مبادرة فتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب، في حين ترفض المليشيات الحوثية اتخاذ خطوات مماثلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الأممي، عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة اليمنية لجهوده، مشيداً بالمرونة والتنازلات التي قدمتها الحكومة بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين، مجدداً التزامه بمواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سواء المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.