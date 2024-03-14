هشام عاشور يرد على تصريح باسم سمرة:" أنت كده دمك خفيف"

تصدر الفنان “هشام عاشور” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد رده على تصريحات الفنان “باسم سمرة” عنه وعن زوجته الفنانة "نيللي كريم"

تصريحات باسم سمرة عن هشام عاشور :

كان الفنان “باسم سمرة” ظهر في أولى حلقات برنامج "رامز جاب من الآخر" عبر قناة MBC مصر،عن سؤاله حول تصريح سابق له عن الفنانة “نيللي كريم”.

قال الفنان “ باسم سمرة” إنه صرح في السابق بأن “نيللي كريم” تعلمت منه التمثيل، مضيفًا: "لأنه كان فيه دور وأنا كنت فرحان أوي، إن إحنا هنشتغل راحت جايبة جوزها".

وعلق “رامز جلال” قائلًا: "وجوزها بيمثل ليه أصلا"، رد عليه “باسم سمرة” بقوله: "بتاع إسكواش، مازحه رامز مضيفًا: "يعني كان بيمرنها في التصوير؟"، ليعقب باسم سمرة: "إتجوزها وكان عايز يمثل فا بطل الإسكواش وعايز يمثل".

رد هشام عاشور على باسم سمرة:

رد الفنان “هشام عاشور” على تصريحات الفنان “باسم سمرة”،قائلاً:"أنا عارف ان الناس كلها عمالة تبعت و كلها بتحب الـ Action، تموت وتتفرج على اتنين بيموتوا بعض، عشان أرد بس على القصة بتاعت أستاذ باسم سمرة، دا رجل ممثل محترف ورجل لطيف جدا وقلبه أبيض، وجدع وأنا عن نفسي بحبه جدا، وأتمنى أشتغل معه في يوم من الأيام".

وأضاف الفنان “هشام عاشور”: هو من الآخر اتاخد على خوانة، التاني قاله أنا أخوك، أنا حبيبك تعالى بس نقعد مع بعض، واحنا خارج التسجيل، وهشام عاشور ونيللي كريم، والتاني بيعلي الإفيه بكلمتين ساعات وانت دمك خفيف بتعلي الإفيه عادي يعني، وصورها ونزلها، تخيل أنا قاعد مع أخويا بنتكلم عن ابن خالتي، أو حد قريب مننا وبنقول مثلا دا مراته كذا دا حصل كذا، عادي بنتكلم في موضوع بتحصل يعني، يقوم مصورني أخويا ومنزلها في كل حتة ومخلي منظري وحش".

أختتم الفنان “هشام عاشور” حديثه،قائلاً: يعني بصراحة قمةـ مش عارف أقول ايه بيئة جدا وصفيقة جدا، ورخيصة جدا، الله يكون في عونك يا معلم، يعني هو دا الضحك هتجيب فلوس كدة؟ الدم الخفيف مفهوم، يعني دا لا دم خفيف ولا لذاذة، معرفش، الله يكون في عونك وزعلان منك".