منطقة القليوبية الأزهرية تناقش القضية السكانية وآثارها على المصريين

استقبل فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس منطقة القليوبية الأزهرية، إيهاب نور الدين مدير عام وحدة السكان ومدير مكتب نائب المحافظ بالقليوبية، و راندا يونس، مدير عام المجلس القومي للسكان، وذلك لمناقشة القضية السكانية في مصر وآثارها وتداعياتها.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أن القضية السكانية من أهم وأخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، وذلك لتأثيرها الكبير على أوضاعنا السياسية، والاقتصادية والاجتماعية؛ مما يتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات وهيئات الدولة للتقليل من حدة هذه المشكلة وتفادى آثارها على الفرد والمجتمع؛ تعاون المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بمحافظة القليوبية.

وأشار رئيس المنطقة، إلى وجود تنسيق بين منطقة القليوبية والمحافظة على المشاركة في الخطة القومية الاستراتيجية والأنشطة السكانية، شهد اللقاء قيادات المنطقة الأزهرية بالقليوبية.