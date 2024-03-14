حمادة هلال يظهر مع الجن فى كواليس مسلسل "المداح 4"

نشر الفنان “حمادة هلال” فيديو من كواليس مسلسل "المداح أسطورة العودة"،عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

رعب حمادة هلال فى كواليس المداح:

ظهر الفنان “حمادة هلال” في الفيديو وسط ظلام تام و بلا إضاءة، ويتحدث عن حقيقة ظهور الجن للأشخاص، وفجأة يقترب منه شخص في الخلف ليتضح أنه الفنان “فتحي عبد الوهاب”.

تحدث الفنان “حمادة هلال” مع الجمهور في الفيديو، قائلاً: "كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني، أنا بس برد على تعليقات الكثير من الناس التي تسأل إن كنت مؤمن بما أقدمه في المداح أم لا، طبعا أنا مؤمن بكل حاجة كتبها ربنا في القرآن الكريم، بس بيقولوا لي هل ظهور الجن لأي بني آدم، دي أنا معرفش الله أعلم، بس أنا مؤمن أن الحاجات دي تخصل، فاحنا دايما دايما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم".

مسلسل المداح تريند السوشيال ميديا:

يذكر أن تصدر مسلسل “المداح 4 اسطورة العودة” المركز الأول في الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعى،بعد عرض حلقته الثالثة.

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، وتدور احداثه حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

المسلسل من بطولة حمادة هلال،فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.