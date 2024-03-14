جامعة الزقازيق تنظم ورشة عمل تفاعلية لرؤساء تحرير المجلات العلمية

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الزقازيق، ورشة عمل تفاعلية لرؤساء تحرير المجلات العلمية الصادرة من كليات وقطاعات الجامعة المختلفة، وكيفية دخول تلك المجلات إلى التصنيف العالمي وإدراجها، وذلك فى ضوء اهتمام الجامعة بالبحث العلمي والنشر الدولب بهدف وضع الجامعة فى أولى صفوف التصنيف الدولي للجامعات العالمية.

وحاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد أسعد مراد الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، وحضر ورشة العمل وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة، وكذلك رؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية الصادرة من مختلف كليات الجامعة، ومدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بالجامعة.

وأوضح إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الفترة الماضية شهدت تطوراً مذهلاً في تقنيات النشر العلمي وأدواته، حيث ذللت تلك التقنيات العديد من المصاعب التي كانت تعوق عمليات النشر، مشيراً إلى أن هناك قواعد بيانات علمية تتطلب عدداً من الإشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على إدراجها ضمن هذه المواقع ، حيث تعد أهمية هذه الخطوة والفوائد التي تعود على الباحثين والمؤسسة الأكاديمية بشكل عام.

وأكد الببلاوي، أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة الزقازيق المختلفة، وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، موضحاً أن هناك عدد من المجلات العلمية حالياً صادرة من كليات الجامعة المختلفة ولها رقم إيداع دولي، مضيفاً أن جامعة الزقازيق تسعى وتهدف إلى زيادة تواجد المجلات على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة.

واستعرض المحاضر؛ الاشتراطات والآليات المطلوبة للنشر على القواعد البيانات المختلفة مثل Scopus و DOAJ و PubMed و PubMed Central وغيرها لفهرسة وتبويب المجلات عليها، وكذلك الدعم المطلوب من الجامعة لدعم هذه المجلات ومساعدتها على رفع تصنيفها أو مساعدتها، على أن تكون مفهرسة على قواعد البيانات العالمية، بما يسهم فى زيادة مخرجات البحث العلمى الصادرة من الجامعة دولياً.

يشار إلى أن هذه الورشة تعتبر خطوة مهمة نحو تطوير بيئة البحث العلمي في الجامعة، ودعم المجلات العلمية في تحقيق معايير الجودة العالمية.