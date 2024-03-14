عمر السعيد يشيد بمسلسل "نعمة الافوكاتو"و"أعلي نسبة مشاهدة"

أشاد الفنان عمر السعيد، بـ مسلسل " نعمة الافوكاتو للفنانة مي عمر و مسلسل " أعلي نسبة مشاهدة" والذى يعرضان الان في شهر رمضان، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن خلال نشر صورة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، وعلق عليها قائلا: " نعمة الافوكاتو و اعلى نسبة مشاهدة حلويييين اوى اوى اوى اوى” .



وتقدم مى عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة أبو علب، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر ومحمد دسوقي وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.



قصة مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»



تدور أحداث مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» حول فتاة تدعى «شيماء» من عائلة فقيرة تسعى لتحقيق شهرة واسعة على منصة تيك توك والهروب من واقع الفقر ومن مضايقات والدتها لها ورفضها للعريس والزواج، وشقيقتها ليلى أحمد زاهر باسم “نسمة” والتي تقع في العديد الأحداث المثيرة والكبيرة، وتعرض هذه الأحداث خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»

وشارك في فريق التمثيل بـ مجموعة من النجوم الشباب وهم ليلى أحمد زاهر، سلمى أبوضيف، محمد محمود، أحمد فيهم، إسلام إبراهيم، ومؤلف العمل سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.