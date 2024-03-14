رباعي ريال مدريد على رادار الدوري السعودي

تعاقدت الأندية السعودية مع العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، يأتي على رأسها الفرنسي كريم بنزيما والجزائري رياض محرز والبرازيلي نيمار دا سيلفا وغيرهم.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تستهدف انتقالات الدوري السعودي على وجه الخصوص عملاق الليجا ريال مدريد، الذي يحظى لاعبوه باهتمام متزايد من الأندية السعودية، بهدف ضمهم لباقي كوكبة الأسماء القوية في الدوري الأفضل عربيًّا.

وبحسب ما ذكر في التقرير الصحفية، فإنه يوجد اهتمام بالتعاقد مع 4 لاعبين من ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ويأتي على رأسهم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.

يتكون الثلاثي المذكور من فيرلاند ميندي الفرنسي، والإسبانيين ناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسكيز.

وقد يكون عامل العمر حاسمًا في إتمام بعض الصفقات، خاصة بالنسبة للاعبين مودريتش (38 عامًا) وناتشو (34 عامًا) وفاسكيز (32 عامًا)، الذين قد يوافقون على الانتقال مقابل عرض مالي كبير وعقد طويل، وربما يكون هذا العقد الأخير في مسيرتهم الرياضية.

وحفز انتقال الأسطورة البرتغالية لكرة القدم والهداف التاريخي لريال مدريد كريستيانو رونالدو، إلى النصر في ديسمبر 2022، العديد من الأندية السعودية على تقديم عروض مالية كبيرة لأبرز اللاعبين.

وأشارت الجريدة المقربة من ريال مدريد إلى أنه سينتهي عقود هؤلاء اللاعبين خلال الصيف المقبل، ما يعني أن أندية دوري الروشن قد تقوم بخطوة لاستغلال الفرصة.

أشارت الصحيفة إلى أن المرينجي يجري مفاوضات، مع ميندي بشأن تجديد عقده لموسم إضافي، والذي سينتهي في صيف عام 2025.

وبالنسبة لمودريتش وفاسكيز وناتشو، مواقفهم غير واضحة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يقرر فريق ريال مدريد مصيرهم بنهاية الموسم الحالي.

مودريتش

من المتوقع أن يتلقى الرباعي عروضاً كبيرة من أندية الدوري السعودي، خاصة مودريتش الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، نظرًا لخبرته الكبيرة.