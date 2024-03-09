أنصار الله تهدد: عملياتنا ستتصاعد في شهر رمضان والحل هو وقف العدوان على غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي، إن القرار الفلسطيني في قطاع غزة مستقل وهذا الأمر يزعج أمريكا.

وأكد البخيتي في تصريحات له، أن عمليات حركة أنصار الله مستمر وستتصاعد في شهر رمضان والحل الوحيد للاستقرار هو وقف العدوان على غزة ، موضحا أن هناك تنسيق بين جبهات المقاومة لا سيما بين غزة وصنعاء .

على جانب آخر، نشرت كتائب القسام مقطع فيديو جديدًا عن الأسرى الثلاثة المسنين وأربعة آخرين، وأعلنت مقتلهم، وقالت: "رغم حرصنا الحفاظ على حياتهم، فإن سبعتهم قتلوا بسلاح جيشهم".

وأضافت القسام، في بيان لها: سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة فقد تأكد لنا مقتل كل من:

1- ايتسيك الجراط

2- ألكس دنسيج

3- رونين طومي أنجل

4- إلياهو مرجليت