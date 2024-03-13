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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

صيد العقارب الحلقة 3| تريند على "إكس" وتويتر بعد دقائق من طرحها

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

تصدرت الحلقة الثالثة لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق موقع "إكس"، تويتر سابقا، بعد دقائق من طرحها.

مسلسل صيد العقارب 

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 3


وشهدت الحلقة الثالثة أحداثا مثيرة بدأت بمشهد خيانة "سيمون" لزوجها "إسماعيل" والذي يجسد شخصيته النجم رياض الخولي، حيث أرسلت لـ «علي» والذي يجسد شخصيته محمود عبدالمغني رسالة رومانسية بصوتها وأخبرته بأنها لن تستطيع أن تتحدث معه في الوقت الحالي بسبب وجود "إسماعيل".

مسلسل صيد العقارب 

كما شهدت الحلقة، احتفال عائلة إسماعيل، وحسن، بخطوبته أولادهما، لتكتشف عائلة حسن، مقتل ابنهما علي، أثناء تواجدهم في حفل الخطوبة.

وتتوالى الأحداث ويكتشف مصطفى العلاقة العاطفية التي تجمع والدته بشخص آخر، وذلك بعدما سمعها تتحدث إليه في الهاتف، لكنه لم يتحدث معها في هذا الأمر، بل عندما لاحظت تغيره، أخبرها أنه فقط مرهق ويحتاج للنوم.

كما شهدت الحلقة الثالثة تقديم «ياسين» بوكيه ورد وخاتم ذهبي لزوجته الدكتورة «عايدة»، ومن ثم قضائهما السهرة سويًا، كما تضمنت الحلقة الثالثة تقديم علي درغام هدية لابنة شقيقته بمناسبة زفافها، وكانت الهدية عبارة عن سبيكتين ذهبيتين.


وانتهت الحلقة الثالثة بمشهد قتل علي درغام، دون معرفة القاتل، ويبقى السؤال في ذهن المشاهد: هل عرف مصطفى أن والدته على علاقة عاطفية بـ علي درغام فقتله؟ أم أن القاتل هو شخص آخر؟.

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