ممشى المجلس العربى تحفة أثرية بالوادى الجديد

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، خلال زيارته لقرى جنوب باريس ممشى "المجلس العربي" الكائن بمدخل مدينة باريس بجوار قرية حسن فتحي، يرافقهما الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز.

وتابع محافظ الوادي الجديد، انتهاء أعمال المرحلة الأولى من الممشى بطول ١٢٠م من إجمالي ٥٠٠ م، والتي تشمل محلات تحمل الطابع الأثري على غرار قرية حسن فتحي ومجالس عربية، وأشاد الزملوط بالأعمال التي تحفظ الهوية وتحمل طابع التراث، مُوجهًا باستكمال أعمال التشطيبات والإضاءة، وزراعة أشجار مثمرة لإضفاء مظهر جمالي للممشى.

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