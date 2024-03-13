حلوى رمضانيه| حضري الجلاش بالكاسترد وتمتعي بمذاق لذيذ

الجلاش من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع ولا يستغنى عنه أحد في عزائم رمضان، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالكاستر اللذيذ.





الجلاش بالكاسترد

طريقة عمل الجلاش بالكاستر

المقادير

لفه جلاش

معلقتين كبار بودره كاستر

معلقتين كبار سكر

كوب حليب

زبده

طريقه تحضير الجلاش بالكاستر

1- نضع الكاسترد البودرة مع الحليب والسكر ونقلبهم علي البارد لحد مايذوب الكاسترد مع السكر خالص.

2- نضع الحلة علي نار هادئة لحد مالقوام يتقل ونرفعه من علي النار ونتركه يبرد شويه.

3- نجهز صينية وندهنها زبدة ونفرد نصف لفة الجلاش وندهن بين كل طبقة والتانية زبدة سايحة.

4- نضيف طبقة الكاستر ثم نضيف نصف لفه الجلاش الاخري مع دهن بين كل طبقة والثانية زبدة.

5- ندخله فرن سخن علي درجة حراره 180 لحد مالوش يحمر ولونه يبقي ذهبي نخرجه ونسقيه شربات بارد ونغطيه لحد ما يبرد ونقطعه ونقدمه.