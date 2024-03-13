"وتتوالى التخفيضات".. وكيل ساوايست وVGV وفيكتوري يعلن تراجع أسعار السيارات وقطع الغيار

أكدت مجموعة IFG، الوكيل الحصري للعديد من علامات السيارات الصينية في السوق المصرية أبرزها ساوايست وVGV وفيكتوري، تخفيض أسعار كافة الطرازات التي تقدمها المجموعة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 8%، وكذلك تخفيض أسعار قطع الغيار بنسبة 25%.

وأكد محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG، أن التخفيضات الجديدة تأتي تماشياً مع التغيرات الأخيرة في سعر صرف العملات الأجنبية نتيجة الجهود المضنية للحكومة المصرية وسياسات البنك المركزي، والتي أدت جميعها إلى استقرار سعر الصرف.

وقال "فرج"، إن مجموعة IFG، الهدف من الخطوة الاستبقاية التي اتخذتها المجموعة هو التسهيل على العملاء، وكسب ثقتهم، مضيفاً أن الأسعار الجديدة المخفضة متاحة في جميع فروع المجموعة.

جدير بالذكر أن مجموعة IFG، تعد أول وكيل بادر بتقديم تخفيض على أسعار السيارات وقطع الغيار بعد تحرير سعر الصرف.

وأصبح سعر السيارة ساوايست DX8 بعد التخفيضات الجديدة مليون و199 ألف جنيه، بدلاً من مليون و360 ألف جنيه.

كذلك تراجعت أسعار السيارة الفان فيكتوري بعد التخفيضات الرسمية الجديدة 530 ألف جنيه، بدلاً من 565 ألف جنيه.

كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت انتهاء ظاهرة الأوفر برايس على غالبية الطرازات المتوافرة في السوق المصرية لدى التجار والموزعين عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

ساوايست DX8

ساوايست DX8

وتعد السيارة ساوايست DX8 هي أعلى طرازات ساوايست في مصر، وتقدم مجموعة IFG، السيارة ساوايست DX8s موديل 2024 حالياً بفئة واحدة من التجهيزات "الأعلى تجهيزاً"Active "لونين".

وتتوافر السيارة ساوايست DX8s، موديل 2024 عبر مجموعة IFG، بمحرك 1500 سي سي تيربو كامة علوية مزدوجة 15 صباب، ويحقق المحرك توفير عالي في الوقود ويولد قوة تبلغ 156 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة. كما يوفر عزم دوران بواقع 230 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة في الدقيقة. كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض 6 سرعات تبريد زيت.

ويبلغ طول السيارة ساوايست DX8s، موديل 2024 وفقاً للمعلن 4.749 مم وعرضها 1.900 مم وارتفاعها 1.720 مم. كما تأتي بقاعدة عجلات بطول 2.745 مم وخزان وقود سعة 57 لتر. وتتميز بعجلات ١٨ او 20 بوصة كذلك. كما تأتي بخلوص أرضي بين ١٦٠٠ و٢١٠٠ مم. كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية بين ٨٩ و١٦٨٠ لتر.

وتأتي السيارة ساوايست DX8s، موديل 2024 بوسائل أمان متنوعة تشمل : ESC – EPB - وسادة هوائية للسائق + وساده هوائية للراكب الامامي - حساس متابعة ضغط الهواء بالاطارات - ISOFIX اماكن تثبيت كرسي الاطفال ABS,EBD- EBA - TCS - كاميرا خلفية - نظام مساعد لصعود المرتفعات - ايموبليزر -هيكل السيارة عالي القوة - تشغيل محرك السيارة عن بعد.

وتشمل التجهيزات الخارجية في السيارة ساوايست DX8s، موديل 2024، مصابيح أمامية وخلفية ليد وقضبان تحميل فوق السقف واسبويلر خلفي مع مصباح فرامل علوي هوائي زعنفة القرش ومرايا بتعديل كهربائي.