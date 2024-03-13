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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمر السعيد يشيد بـ نعمة الأفوكاتو وأعلي نسبة مشاهدة

عمر السعيد
عمر السعيد

أشاد الفنان عمر السعيد، بـ مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، ومسلسل أعلي نسبة مشاهدة، والذان يعرضان ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

وكتب عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" نعمة الأفوكاتو و أعلى نسبة مشاهدة حلويييين اوى اوى اوى اوى” .

عمر السعيد

 

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتقدم مى عمر خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو، دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة أبو علب، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث. 

 

مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر ومحمد دسوقي وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

 

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة


تدور أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، حول فتاة تدعى «شيماء» من عائلة فقيرة تسعى لتحقيق شهرة واسعة على منصة تيك توك والهروب من واقع الفقر ومن مضايقات والدتها لها ورفضها للعريس والزواج، وشقيقتها ليلى أحمد زاهر باسم “نسمة” والتي تقع في العديد الأحداث المثيرة والكبيرة، وتعرض هذه الأحداث خلال 15 حلقة.

 

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وشارك في فريق التمثيل بـ مجموعة من النجوم الشباب وهم ليلى أحمد زاهر، سلمى أبوضيف، محمد محمود، أحمد فيهم، إسلام إبراهيم، ومؤلف العمل سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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