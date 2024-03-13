وكيل سانج يونج يُخفض أسعار "توريس" و"تيفولي" 300 ألف جنيه بعد التعويم

أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الرسمي والوحيد لعلامة KGM الكورية (سانج يونج سابقاً) في مصر، رسمياً عن تخفيض أسعار سيارات توريس وتيفولي الكورية بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري، ليكون بذلك أول وكيل يقوم بهذه المبادرة في السوق المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السوق المحلي للسيارات وتلبية تطلعات المستهلكين،

استجابة لتوجيهات الدولة والقرارات الاقتصادية

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات الدولة المصرية والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري واستقرار سعر الصرف.

وتشمل التخفيضات - التي تبدأ من يوم 14 مارس 2024 - بشكل رئيسي سيارات KGM الكورية توريس وتيفولي، التي تتميز بتصميمها الأنيق والرياضي وبمواصفات تقنية عالية الجودة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى عشاق السيارات في مصر.

“أبوخف”: توفير فرص شراء ميسرة

وأوضح أحمد أبو خف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربيات إيجيبت أن هذا التخفيض في الأسعار يأتي تزامناً مع تغيير اسم العلامة التجارية الكورية سانج يونج إلى KGM وفي إطار سعي الشركة لتقديم عروض تنافسية ومغرية للعملاء، بما يعزز من حضورها في السوق المحلي ويسهم في توفير فرص شراء ميسرة للعديد من العملاء.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المبادرة ستحظى بترحيب واسع من قبل عشاق السيارات في مصر، حيث يسعون دائمًا للحصول على عروض تنافسية وفرص شراء ميسرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ضمان سانج يونج توريس

وتتميز سيارات توريس الكورية بفئاتها الأربعة بتصميم فريد، واستهلاك اقتصادي للوقود، ومجموعة من الكماليات المتميزة، مع توافر أنظمة أمان وسلامة فائقة. كما تتميز سيارات سانج يونج بالاعتمادية والقوة والتصميم الفريد. وتطرح عربيات إيجيبت السيارات بضمان يصل إلى 100,000 كيلومتر أو 5 سنوات أيهما أقرب.

تجدر الإشارة إلى أن عربيات إيجيبت تؤكد على استمرار تقديم خدمات ما بعد البيع المتميزة وضمانات الصيانة لجميع عملائها، بهدف تحقيق رضا تام لكافة عملائها وتعزيز الثقة في علامتها التجارية في السوق المصري.

أسعار سيارات سانج يونج

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة لسيارات سانج يونج والتي يتم العمل بها بداية من اليوم.