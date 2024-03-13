الخميس 14 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد فهيم يتحدث "للوفد" عن دوره في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

أحمد فهيم
أحمد فهيم

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، أحمد فهيم،  ليلى أحمد زاهر، تدور قصته حول عالم افتراضي إلا أنه أصبح أكثر واقعية ويؤثر على مُستخدميه بإيجابية وأحياناً بسلبية، إذ تلعب نسب المشاهدة والمتابعة دوراً كبيراً في حياة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتحدث الفنان أحمد فهيم، عن دوره في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، قائلًا:" أجسد شخصية بندق هو خال شيماء (سلمي أبو ضيف) وهو رجل شعبي، الظروف أرهقته، عاطل عن العمل ثم يطرأ تحولاً على حياته".

 

وتابع أحمد فهيم :" أحببت شخصية الخال بندق ولم يسبق لي أن قدمت دوراً شبيهاً، وبذلت جهدًا كبيرًا بمساعدة المخرجة ياسمين أحمد كامل لظهورها بالشكل الذي يجب أن يكون ".

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وأشار “فهيم” إلي أن علاقته قوية جداً بواحدة من بنات أخته الثلاثة، وهي التي تدور حولها أحداث العمل، وتربط علاقة محبة وثقة بين شيماء وخالها بندق، والذي تلجأ إليه في مختلف مشاكلها، وهو يعتبرها ابنته التي لم ينجبها ".

 

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة .. رمضان 2024

مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

 

 

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وهو مقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

 

كما يعرض أعلى نسبة مشاهدة فكرة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات في المجتمع المصري.

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