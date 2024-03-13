رومانسية غادة عبدالرازق مع "جاميكا" في "صيد العقارب" حديث السوشيال ميديا

حظيت الحلقة الثالثة من مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق، بردود فعل واسعة بعد الأحداث المثيرة والمفاجئة التي شهدتها الحلقة.

وجذب مشهد الدكتورة "عايدة" والتي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، مع زوجها "ياسين" والذي يجسد دوره الفنان محمد علاء الهشير بـ "جاميكا"، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشهد الرومانسي الذي جذب الثنائي وذلك بعدما أحضر لها باقة ورود، في محاولة لمحو ذكرياتها السيئة مع والدها.

وتوالت التعليقات بعد هذا المشهد حيث علقت أحد رواد مواقع التواصل قائلة:" رومانسية عايدة تمثلني"، وعلق آخر:" غادة عبد الرازق عاملة عظمة"، فيما علق ثالث قائلا: "مسلسل غادة عبد الرازق يحلق في فلك آخر".

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، وغيرهم.