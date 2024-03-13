مصطفى كامل يكشف سر صراخه في نجل حلمي بكر بعد وفاة والده(فيديو)

كشف الفنان مصطفى كامل، عن سبب صراخه في ابن الموسيقار الراحل حلمي بكر، وغصبه منه خلال فرح نجله.

طلب من هشام ابن الموسيقار حلمي بكر من أمريكا للوقوف بجوار والده

وأضاف مصطفى كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم أنه طلب من هشام ابن الموسيقار حلمي بكر من أمريكا للوقوف بجوار والده في مرضه.

وتابع : "هشام قطع تذكرة وقال أنا جاي، وهو جاي عرف إن والده توفى، وغضب مني لأني كنت في فرح ابني وبكيت والناس اعتقدت أنني أبكي بسبب الفرحة

وأردف مصطفى كامل: “كنا كلنا بنحضن بعض في الفرح وجالي تليفون في الفرح إن حلمي بكر مات، فانهرت وبكيت وصرخت ومن صريخي رسالة لهشام قلت له قعدت أقولك انزل”