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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصطفى كامل يكشف سر صراخه في نجل حلمي بكر بعد وفاة والده(فيديو)

الفنان مصطفى كامل
الفنان مصطفى كامل

كشف الفنان مصطفى كامل، عن سبب صراخه في ابن الموسيقار الراحل حلمي بكر، وغصبه منه خلال فرح نجله.

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"خلاف بين أخيه وابنه".. مصطفى كامل يكشف كواليس أزمة دفن حلمي بكر

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مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب حلمي بكر (فيديو)

 طلب من هشام ابن الموسيقار حلمي بكر من أمريكا للوقوف بجوار والده 

وأضاف مصطفى كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم أنه طلب من هشام ابن الموسيقار حلمي بكر من أمريكا للوقوف بجوار والده في مرضه.

 

وتابع : "هشام قطع تذكرة وقال أنا جاي، وهو جاي عرف إن والده توفى، وغضب مني لأني كنت في فرح ابني وبكيت والناس اعتقدت أنني أبكي بسبب الفرحة

وأردف مصطفى كامل: “كنا كلنا بنحضن بعض في الفرح وجالي تليفون في الفرح إن حلمي بكر مات، فانهرت وبكيت وصرخت ومن صريخي رسالة لهشام قلت له قعدت أقولك انزل”

 

 

 

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