مفاجأة مدوية في قائمة الإمارات لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

كشف المدرب البرتغالي، باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات عن قائمة الأبيض النهائية، لخوض مباراتي تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة التي أعلنها بينتو مفاجأة مدوية باستبعاد الهداف التاريخي علي مبخوت عن القائمة التي ستخوض مباراتي اليمن ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

ويعتبر علي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة وصاحب ال (33 عامًا)، هو أفضل هداف في تاريخ منتخب الإمارات برصيد 85 هدفًا، كما يتصدر أيضًا ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري برصيد 217 هدفًا.

جدير بالذكر أن منتخب الإمارات يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من فوزين حيث انتصر على كل من منتخب نيبال (0-4) ومنتخب البحرين (0-2)، مقابل 3 نقاط للبحرين واليمن، وتأتي نيبال أخيرةً من دون رصيد.

قائمة الإمارات لمباراتي اليمن بتصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، خالد توحيد (الشارقة).

خط الدفاع: خالد الهاشمي (العين)، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبد الله إدريس (الجزيرة) أحمد جميل، بدر ناصر (شباب الأهلي)، خالد الظنحاني (الشارقة)، زايد سلطان (الوحدة).

خط الوسط:علي سالمين (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد (العين)، ماجد راشد (الشارقة)، طحنون الزعابي، عبد الله حمد (الوحدة)، يحيى الغساني، حارب عبد الله (شباب الأهلي)، عصام فائز( عجمان).

خط الهجوم:علي صالح، فابيو ليما، كايو كانيدو (الوصل)، سلطان عادل (اتحاد كلباء)، زايد العامري (الجزيرة).