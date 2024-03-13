أمر قاضي المعارضات بالقليوبية ، بحبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بكفر منصور التابعة، لإدارة طوخ التعليمية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، اثر مشاجرة بين عدد من الطلاب بأسلحة بيضاء، حيث أقدم طالب بالصف الثانوي على قتل زميله بطعنه في الرقبة، وأحدث به جرح ذبحي أودى بحياته في الحال.

تجديد حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمدرسة في القليوبية

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى وألقي القبض على الطالب المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بين الطالب المجنى عليه وطالب آخر فأخرج المتهم مطواة وطعن المجنى عليه ولقي مصرعه، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة نتج عنها تعدي أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، قبل وصوله للمستشفى.

وعلى الفور شكل اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، لتحديد وضبط المتهم، وبالفحص تبين قيام طالب يدعى عبد الرحمن كرم 17 سنة بالصف الثاني الثانوي العام، بطعن طالب يدعى عبد الله صبحي عزوز 16 سنة في الصف الأول الثانوى، بسبب تربص المتهم بالمجني عليه على إثر مشاجرة نشبت بينهما يوم الأحد الماضى وتعدى فيها المجنى عليه على المتهم، فقرر الانتقام منه والتعدي عليه اليوم بذبحه بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه في الحال، وإصابة الجاني بجرح قطعي بالوجه.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قرار جديد في واقعة المتهمين بسرقة السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية بالخصوص

كما أمرقاضي المعارضات بالقليوبية ، بحبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في أعمال السرقات،15 يوما علي ذمة التحقيقات ، حيث سرقوا السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية ، دائرة قسم الخصوص، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سرقة مجهولين للسور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية، وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص وبحوزتهم 3 منشار حديدي - مبلغ مالي.

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع المسروقات لعملائهم 3 أشخاص سيئ النية، تم ضبطهم، وبإرشادهم تم ضبط 8 قطع حديد خاصة بالسور محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.