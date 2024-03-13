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الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل الاجتماع البابا تواضروس أول بمناسبة الصوم ويوبيل "كنائس الشرق الأوسط"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني في الاجتماع العام

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، فعاليات اول اجتماع لأبناء الكنيسة المصرية بعد غياب أكثر من شهرين، واستهل كلمته بتقديم للتهنئة بمناسبة بدء الصوم الكبير، ذلك بمقر كنيسة الشهيد مار جرجس هليوبوليس بمصر الجديدة.

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وقال قداسته: "أهنئكم بالصوم الكبير الذي بدأ أول أمس الاثنين، وهي فترة مقدسة أرجو أن نهتم أن نخزن فيها الخزين الروحي"

واستطرد البابا كلمته  بتقديم التهنئة  لمجلس كنائس الشرق الأوسط بمناسبةمرور ٥٠ سنة على تأسيسه، وذلك بمناسبة مشاركة عدد من الكنائس الأعضاء في المجلس وأمينه العام الدكتور ميشال عبس، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم في افتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين.

واضاف  قداسة البابا، قائلا: "نهنئ مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور خمسين على العمل في الشرق الأوسط وهي فترة شهدت عملاً وإنجازات كثيرة، ونحن استضفنا لأول مرة الجمعية العامة هنا في مصر عام ٢٠٢٢."

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