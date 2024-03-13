انطلاق مسابقة " أوائل الطلبة " بنجع حمادي

انطلقت اليوم الأربعاء 13 من مارس الجاري، أولي منافسات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمدارس نجع حمادي، للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية دكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وأحلام محمود موجه عام التربية الإجتماعية، وتنفيذ توجيه التربية الاجتماعية بنجع حمادي، بالاشتراك مع أقسام التعليم الإعدادي، والعلاقات العامة والإعلام، والأمن، وموجهي أوائل المواد الدراسية.

يشارك في منافسات المسابقة 20 فريقا ممثلا للمدارس الإعدادية المشاركة في منافسات المسابقة، ويتكون كل فريق من 5 أعضاء، وتجري المنافسات بين الفرق المشاركة في المسابقة، علي مدار 6 أيام اعتباراً من الأربعاء الموافق 13 من مارس وحتي الخميس 26 من مارس 2024م.

وتنافس في لقاء اليوم الأول من فعاليات المسابقة، فرق ممثلة لمدارس، أبو عمورى الإعدادية، و اللغات الإعدادية بالألومنيوم، و السلامية الإعدادية، و الإعدادية الجديدة ببهجورة، و الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي.

و أسفرت منافسات اليوم الأول، من مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية، عن فوز الفريق الطلابي الممثل لمدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادى بالمركز الأول، بينما حصل علي المركز الثاني الفريق الطلابي الممثل لمدرسة الإعدادية الجديدة ببهجورة.