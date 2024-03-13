أول تعليق لـ تامر حسني بعد ظهوره في إعلان لإحدى منتجات المقاطعة

رد الفنان تامر حسني، على الانتقادات التي لاحقته على السوشيال ميديا منذ بداية شهر رمضان، بعد مشاركته في إعلان إحدى منتجات المقاطعة .

وكتب تامر حسني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" مساء الخير عليكم، بقالي يومين بتابع اللي بيحصل واحتراماً للجميع، انا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الاخير ".

وقال “حسني”:" انا على قوة الشركه من سنتين قبل اي أحداث و ده مش أول إعلان ده ثالث إعلان في عقدي ، معلش احياناً الكلام عند بعض الناس بيبقى سهل و تحديداً لما بيكون بدون علم بالعقود و بحيثيات الموضوع كله ".

وتابع تامر حسني:" أنا مضيت على عقد مكتوب فيه ان شيبسي شركه مصريه و لها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل و البند قدامكم اهوه لصدق كلامي ".

تامر حسني: أنا روحت معبر رفح أثناء الضرب

واستكمل:" الأهم لأي حد بيشكك في انتمائي للقضيه الفلسطينيه هقوله انا من ٢٠ سنه و انا في ضهر القضيه و مش كلام و اغاني بس لاااااا، انا روحت بنفسي معبر رفح اثناء الضرب لمساندة اهالينا هناك بأكبر حملة معتقدش في حد هيخاطر بحياته و يروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجامله مثلاً …!".

واختتم تامر حسني، قائلًا:" أنا لما قررت اكون الوجه الاعلاني لشيبسى من سنتين لانه منتج مصري كل المصريين بيحبوه و البطاطس من الفلاحه المصريه و بيتباع في مصر بس و اتربينا عليه و الاهم ان الشخص البسيط يقدر يشتريه في ظل ظروفنا الاقتصاديه و اظن ده واضح في الاعلان ، ده كان شعوري الشخصي اتجاه الحمله وانا بمضيها من سنتين عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع و للّي مش واصلاله الصوره بكل احترام ، و شكراً لكل اللي ردوا عني و هما مغمضين حقيقي انتوا نعمه كبيره من ربنا الف شكر و رمضان كريم على الجميع ".

تامر حسني في مرمى الانتقادات منذ بداية شهر رمضان

تعرض الفنان تامر حسني لإنتقادات لاذعة منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ظهوره في إعلان إحدى منتجات المقاطعة الممولة للكيان الصهيوني، ما جعله في مرمى النيران .