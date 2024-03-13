أمير كرارة في حواره لـ«الوفد»: الشخصية الدرامية رزق من الله

«بيت الرفاعى» حكاية جديدة للجمهور فى رمضان

ظهورى فى رمضان مرتبط بالتنوع.. وأشكر جهة الإنتاج على الدعم الكبير

أمير كرارة من عام لآخر يؤكد أنه فرس الرهان الناجح فى موسم دراما رمضان، فبعد ثلاثة عشر عامًا من النجاح فى الموسم الأهم على مستوى الدراما، هو النجم الذى ينتظره الجمهور خلال الموسم على مدى ثلاثين يوما لمشاهدة حكايته الجديدة فى مسلسله الجديد.

منذ عدة سنوات وتحديدا فى عام 2017 قدم أمير كرارة أنجح أعماله الدرامية بعنوان «كلبش» الذى امتد على مدار ثلاث سنوات لثلاثة أجزاء استحوذ من خلالها على أعلى نسب المشاهدة فى موسم دراما رمضان الذى يعد أشرس المواسم الدرامية على مستوى المنافسة، وفى عام 2020 قدم أمير كرارة الجزء الأول من «الاختيار» وأسطورة الصاعقة المصرية الشهيد أحمد منسى، وهو العمل الذى التف حول الجميع من المحيط إلى الخليج فى دراما رمضان.

كرارة بعد النجاحات الكبيرة على مدار ثلاثة عشر عاما، ومع شخصية الضابط سواء من خلال «سليم الأنصارى» أو أسطورة الصاعقة أحمد منسى، أراد التجديد والخروج من عباءة الضابط، ليؤكد أنه نجم موهوب قادر على تجسيد مختلف الشخصيات أمام الكاميرا، وكان الرهان فى محله، فبعد تقديمه لعدة أعمال كبيرة مثل «نسل الأغراب والعائدون» الذى قدم فيه شخصية الضابط بشكل مختلف وأخيرا «سوق الكانتو» العام الماضى، لم يهبط مؤشر نجاحه فى دراما رمضان، بل على العكس أكد من خلال هذه الأعمال أن الفنان الموهوب الذى يريد بناء مسيرة فنية ومشوار كبير لا بد أن يكون قادرا على الوقوف أمام الكاميرا فى مختلف الشخصيات والأشكال الفنية.

يخوض كرارة فى دراما رمضان 2024 رهانا جديدا بعنوان «بيت الرفاعى» بشخصية الطبيب الذى يجد نفسه فى صراعات عائلة على الميراث، وهى شخصية جديدة مختلفة عن كل ما سبق ذكره، ومع بداية العرض بدأت ردود الفعل التى عهدها أمير فى موسم دراما رمضان.

فى حوار مع الوفد تحدث النجم أمير كرارة عن مسلسله الجديد «بيت الرفاعى» وعن شخصيته الجديدة فى المسلسل ورؤيته لموسم دراما رمضان 2024.

< فى البداية حدثنا عن رحلة مسلسل «بيت الرفاعى»؟

<< «بيت الرفاعى» حكاية جديدة وشخصية مختلفة عن ظهورى خلال السنوات الماضية، فبعد النجاحات الكبيرة فى عالم دراما رمضان، كنت أفكر فى كيفية الظهور من جديد بشكل وشخصية مختلفة، حتى وجدت سيناريو بيت الرفاعى، ودائما الشخصيات بالنسبة لى رزق من الله سبحانه وتعالى، وسعيد للغاية بالتواجد من جديد فى أهم مواسم الدراما على مدار العام، فهذا الموسم دائما هو صانع النجوم والنجاح وأتمنى من الله أن يكلل مجهودى ومجهود فريق العمل بالنجاح، لأننا جميعا عملنا وبذلنا مجهودا من أجل الناس.

< مباراة درامية مع الفنان أحمد رزق على مدار 30 يوما.. ما تعليقك؟

<< أحمد رزق فنان ونجم كبير، سعيد بالعمل معه هذا العام، ولا أراها مباراة درامية ولكنه تعاون فنى مثمر وناجح، فى الإطار الذى يخدم السيناريو وقصة المسلسل، فالعمل به كثير من الأحداث الدرامية والأحداث المشوقة للجمهور، والتعاون لم يكن بينى وبين الفنان أحمد رزق فقط ولكن بين جميع النجوم المشاركين فى المسلسل، فكل منهم له دور أساسى ومؤثر فى القصة.

< وما هو الجديد الذى وجدته فى شخصية «ياسين الرفاعى»؟

<< مضمون الشخصية مختلف تماما عن كل ما قدمته، وأيضاً قصة العمل بالكامل، فوجدت التنوع الذى أبحث عنه، لأنى أفكر دائما بضرورة ارتباط ظهورى فى موسم رمضان بالتنوع والتطوير فى الشخصيات التى أقدمها للجمهور، وهذا ما تعلمنا من النجوم الكبار ومن مشوارهم الفنى الكبير بمختلف الشخصيات التى تم تقديمها، لأن تنوع الشخصيات يبرز موهبة الفنان.

< كيف كانت كواليس التصوير.. وهل هناك صعوبات واجهت فريق العمل؟

<< كواليس التصوير جميلة وإيجابية للغاية، فنحن نعمل بروح الأسرة والمجموعة، وكل فرد فى المسلسل حتى ما وراء الكاميرا، هدفهم الأول هو تقديم مسلسل كبير للجمهور فى رمضان، يضيف لنا جميعا، وفى الحقيقة لم نواجه أى صعوبات فى التصوير وأتوجه بالشكر لجهة الإنتاج الكبيرة بقيادة الأستاذ تامر مرسى والشركة المتحدة على الدعم الكبير للمسلسل وتوفير مناخ جيد وكافة سبل النجاح، وسينعكس بالتأكيد على الصورة النهائية التى ستظهر للجمهور.

< كيف ترى المنافسة خلال موسم رمضان مع الأعمال الأخرى؟

<< ليست منافسة بالمعنى، لأننا فى النهاية جميعنا أصدقاء وإخوة وأتمنى النجاح للجميع، وكل منا يعمل ويجتهد من أجل إسعاد الناس، أما بالنسبة للموسم أنا أرى أن تواجد نجوم كبار فى موسم رمضان وأعمال متعددة ومختلفة على مستوى الفكرة والسيناريو يصب فى النهاية لصالح الدراما المصرية بشكل عام وريادتها الفنية، والنجاح فى النهاية يكون لأكثر من عمل وليس لعمل واحد فقط، والجمهور هو من يختار فى النهاية، وهذا ما يميز موسم دراما رمضان دائما تواجد عدد كبير من النجوم بأعمال مختلفة.