جويل مردينيان أنيقة وجذابة بالعباءة الراقية

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام تتناغم مع أجواء شهر رمضان المبارك.

وبدت جويل مردينيان بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت عباءة طويلة فضفاضة، متكونة من قطعتين القطعة الأولى من الساتان وعليه بقماش مزركش باللون الأوف وايت فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس الحر مما جذب الانتباه لها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.