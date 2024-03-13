كلوب يكشف حقيقة محاولات إقناعة بالبقاء في ليفربول

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حقيقة وجود محاولات للإستمرار مع الريدز في الموسم المقبل.

وأكد يورجن كلوب انه رغم عودة مايكل إدواردز الرسمية إلى نادي ليفربول وبدء مهامه في التعاقد مع لاعبين جدد واختيار مدرب جديد للفريق.

الا أنهم أجروا محادثات مع إدواردز، مشيرًا إلى عودته بسعادة وتقديره لمهنيته، مؤكدًا أن النادي سيستفيد من وجوده.

ورغم عدم مناقشة إدواردز لموضوع الاستمرار، فقد أكد كلوب على أنه لا يمكنه تغيير رأيه دون التفكير الجيد في الأمر.

وفيما يتعلق بلاعبي الفريق، أشاد كلوب بفان دايك وجوميز، مُؤكدًا طموحهما وأهميتهما للفريق، وأكد على الحاجة إلى الاستمرارية والتركيز في المباريات القادمة، بدءًا من مواجهة سبارتا براج وحتى مباراة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.