كلام_X_الرياضة

الأربعاء 13/مارس/2024 - 06:06 م 3/13/2024 6:06:08 PM

رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وينعاد عليكم وعلى مصر وجميع المسلمين باليمن والبركات أعوام عديدة. هذا الشهر الكريم شهر طاعة وعمل واستمرارية لما كان قبله، والسؤال الأكثر شيوعًا فى هذه الأيام المباركة: ما الرياضة المثالية فى رمضان؟

الحقيقة لا توجد رياضة محددة، ولكن يفضل تجنب الرياضات الشديدة والمرهقة خلال الصيام، مثل كمال الأجسام، والركض، والرياضات الأخرى التى تتطلب جهدا بدنيا كبيرا، وتعتبر رياضة المشى هى الرياضة المناسبة لهذا الشهر، فتعتبر رياضة خفيفة ومتوسطة الشدة ولا تتطلب مجهودًا كبيرًا، مما يجعلها مناسبة لحالة الصيام، والمشى لمدة 30 دقيقة يوميًا مناسب جدًا خلال الصيام، ولكن فى حال شعورك بالإرهاق فيمكنك خفض مدة المشى قليلًا لتجنب الإجهاد والإرهاق خلال الصيام. وعليكم اختيار الوقت المناسب لك والذى تشعر به بالارتياح أكثر لمزاولة المشى، واستشارة الطبيب فى حال المعاناة من أى مشكلة صحية.. والنصائح لممارسة رياضة المشى فى رمضان هي: البدء ببطء ثم زود من سرعة المشى تدريجيًا، واستمع إلى جسدك وتوقف عن المشى إذا شعرت بالتعب أو الدوار، واشرب الكمية المناسبة من السوائل فى وقت الإفطار، والمهم ارتداء ملابس مريحة وقبعة ونظارات شمسية فى حال المشى خلال سطوع الشمس.

أما أحداث رمضان هذا العام قد نستمر نتذكرها لمدد طويلة، فبينما تعرض كلٌ من الأهلى والزمالك معا وفى ذات الليلة لهزيمة؛ فخسر الأهلى من البنك الاهلى بنتيجة 4-3، فى مباراة القاهرة، بينما خسر الزمالك أمام الجونة بنتيجة 3-2، فى المباراة التى جمعتهما فى الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ15 والمؤجلة من الدورى. وهزيمة القطبين معا بهذا الشكل لا أتذكر إنها حدثت من قبل! ومع هذا فكلاهما يستحق الهزيمة ليس على الاداء المهلهل فى المباراة نفسها ولكن أيضًا على أدائهما السيئ فى مباراة نهائى الكأس والتى فاز بها الأهلي! وكانت المحصلة صفرا لأداء الجميع! ولا ندرى لماذا كلٌ من كولر وجوزيه يتلاعبان بهذا الشكل فى تشكيل فريقه ويقلبه رأسًا على عقب وبهذا فضح الدفاع وأضعف الهجوم وأضاع خط الوسط.. وبهذا يتحمل كلا المديرين الفنيين للأهلى والزمالك الهزيمة، وعليهما العودة للعقل وتثبيت القوام الأساسى للفريق وإلا سنرى مزيدا الهزائم والتراجع فى المستوي!

ومع هذا الشهر يفتتح التوأم معسكر منتخب مصر، ونتمنى لهما التوفيق والنجاح وإعادة علاقتهما الطيبة مع نجم النجوم مو صلاح، وإلى حسام أنت الأكبر ولذلك تعامل بهذا الشكل واحتوِ لاعبك ونتمنى للمنتخب ولكما التوفيق.

أما فى استاد الإسكندرية وأول يوم صيام وسقوط اللاعب الخلوق احمد رفعت فى ارضية الملعب بسبب هبوط مفاجئ فى عضلة القلب! وتوقفت معه قلوب كل المصريين وكل بين من يدعى له أو يصلى من أجل أن يستعيد وعيه وعافيته ويعود لأهله سالما غانما.

نتمنى له الشفاء العاجل ولكل مريض.. يا رب بحق هذا الشهر الفضيل.

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