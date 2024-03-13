فورسبيرج على أعتاب العودة لفريق لايبزج الالماني

يدرس لاعب خط الوسط السويدي إميل فورسبيرج، العودة مرة أخرى لصفوف فريق لايبزج الألماني لكرة القدم، ولكن في المجال الإداري، وذلك عندما ينتهي تعاقده مع فريق ريد بول نيويورك مع نهاية عام 2026.



ولعب فورسبيرج صاحب الـ 32 عاما في لايبزج منذ عام 2015، قبل أن يرحل في كانون الثاني/يناير الماضي، لنادي ريد بول نيويورك.



وقال إنه لا يوجد لديه خطط ملموسة لما بعد 2026 ولكنه قال لمجلة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء :" الحقيقة هي أنه يجب أن أعود للايبزج، بطريقة ما. أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه".



وأشار فورسبيرج إلى أنه قد يعود في منصب المدير الرياضي وأي منصب مشابه، بعدما تعلم الكثير من رالف رانجنيك، المدير الرياضي والمدير الفني السابق للايبزج، والذي وصفه بانه " معلم عظيم" لسنوات.



وقال فورسبيرج :" رأيت وتعلمت الكثير منه. كيف يتعامل لاعب جديد محتمل مع اللاعبين الآخرين، ماهي القيم التي يملكها اللاعب، ما الذي يميزه؟ يجب أن تنظر للرجل الثاني في عينيه وتعرف ما إذا كان سيناسب الفريق أم لا. تعلمت الكثير من رالف في هذا الصدد".



وأضاف فورسبيرج، إن ماكس إيبريل، عضو مجلس إدارة لايبزج للشؤون الرياضية السابق، والمتواجد حاليا في بايرن ميونخ، كان هو السبب وراء رحيله عن الفريق الذي خاض معه 325 مباراة سجل خلالها 71 هدفا وصنع 68.



وقال :" أردت البقاء حقا، ولكني أردت منظور لما بعد 2025. ولكن بعد ذلك حدثت أمور، والامر كله أخذ اتجاها مختلفا".



واردف :"إيبرل قدم لي عرضا لم أقدره. لم أكن أريد أن أكسب المزيد، كنت سأقبل بمقابل مادي أقل قليلا. ولكن بعدها كان من المفترض أن استغنى عن النصف. لم أشعر أنه يحترمني! دائما ما كنت أقدم كل ما عندي لفريق لايبزج".

