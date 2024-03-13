يوسف عمر لـ"الوفد": أعلى نسبة مشاهدة يطرح قصص كثيرة لمعاناة الشباب

يسلط مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، يوسف عمر، أحمد فهيم، الضوء على عالم السوشيال ميديا الافتراضي، لديه سلبيات وإيجابيات، له أضرار ونفع في الوقت نفسه .

يتحدث يوسف عمر، خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، عن تفاصيل شخصيته خلال أحداث المسلسل، قائلًا:" ألعب دور حسن، وهو شاب مصري يرغب بالزواج وتكوين أسرة، ويبدي إعجابه بنسمة والتي تجسدها (ليلى زاهر)، وتربطهما علاقة إلى أن يتعرف إلى شيماء شقيقتها ويقع في حبها ويرغب في الارتباط بها ".

يوسف عمر

ويستكمل يوسف عمر، حديثه عن مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا، قائلًا:" السوشيال ميديا أصبحت تؤثر بشكل كبير على حياتنا ويومنا، والمسلسل يطرح قصص كثيرة للشباب ومعاناتهم مع مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "يوسف" من خلال “الوفد”، قائلًا:" العمل الذي يلعب أدواره الرئيسية نجوم شباب يُشعره بالخوف ويحملّه مسؤولية كبيرة، وفي الوقت نفسه يعبّر عن حماسة كبيرة للتجارب الشبابية، موضحاً أن الممثلين الشباب يبذلون مجهوداً كبيراً من أجل تقديم الأفضل".

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة .. رمضان 2024

مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وهو مقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

كما يعرض أعلى نسبة مشاهدة فكرة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات في المجتمع المصري.

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة .. رمضان 2024

مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وهو مقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

كما يعرض أعلى نسبة مشاهدة فكرة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات في المجتمع المصري.