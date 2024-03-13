الأربعاء 13/مارس/2024 - 04:54 م 3/13/2024 4:54:37 PM

من قال إن أعمار النساء أسرارا لا يمكن البوح بها ؟ فكوني فخوره بنفسك ولا تنكري حقيقة عمرك.. ومن قال إن سن اليأس يأتي بعد الأربعين؟ فالحياة والشباب والزمن مجرد رموز لا علاقة لها بالسن، قد تصلين للسبعين ويظل في قلبك ثورة الشباب وشقاوة الأطفال ونضج الأيام والسنين، فالنساء لسن بضائع لها تاريخ صلاحية تقاس بمدى القدرة على الإنجاب.

أنت إمرأة.. أنت إنسانة، لا تعرفين التوقف عن الشغف والشوق للحياة، فإن أراد المرء أن يشعر بالكهولة ويعاني تراجيديتها فقد يعانيها وهو بسن العشرين.. فالحياة لا تقاس بالأرقام ولا بعدد السنين، بل تقاس بالرضى والثقة بالله أولا، ثم بالأمل والإبتسامة والتفاؤل.

عيشي حياتك كطفله تشتاق دوما لرؤية شمس النهار، وبعقل أنثى ناضجة، وبمشاعر فتاة تعيش أول قصة حب، فلا تسمحي يوما للأرقام أن تجعلك تنكسرين، فثقتك بالله ثم بقدراتك أكبر من أي رقم مدون في بطاقتك الشخصية.

أيتها المرأة العظيمة.. ما أجمل أن تكوني إنسانة بسيطة لا ترتدي وشاح الكمال.. لسنا ملائكة.. فنحن بشر.. نفرح.. نحزن.. نرقص حين نشعر بحاجتنا للرقص، ونصرخ مع أنغام الموسيقى أو حين تدق قلوبنا طربا، لأن لحظات السعادة لا تحتاج منا تصريحا قبل أن تأتي، فلندع قلوبنا تضحك، وأعيننا تغني وترقص.. ولنترك أرواحنا تنتشي.. لنكن شديدي البساطة ولو لبعض الوقت.. فأجمل الأوقات تلك التي نعود فيها أطفالا تسعدنا أبسط الأشياء، تضحكنا دعابة ساذجة أو جملة عابرة، أو لفتة عفوية، فبعض الأشياء البسيطة تجدد في قلوبنا الحياة.