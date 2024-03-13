مدير تعليم ابوتشت يكرم الطلاب والمنسقين المشاركين في معرض العلوم والهندسة ايسف

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء 13 مارس الجاري، الطلاب والمنسقين المشاركين في المعرض التمهيدي لمسابقة العلوم والهندسة " أيسف " للعام 2024/2023م والذي عقدت فعالياته بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين بنجع حمادي وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

شهد التكريم محمد الطحان مدير التعليم الثانوي ومرتضي عبدالشافي مدير الموارد البشرية واحمد محمود مسؤؤل تدريب التطوير التكنولوجي ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وعدد من أولياء أمور الطلاب المكرمين.

و قال احمد محمود مسؤؤل تدريب التطوير التكنولوجي ان فعاليات التكريم شملت محمود عبدالستار عليو منسق بمدرسة حسين خفاجي الإعدادية والزهراء محمد حسين منسق ورانيا مصطفي رفاعي مساعد منسق بإدارة أبوتشت، كما شمل التكريم الطلاب كرلس رأفت أنور وحسام جمال عبدالراضي ويوسف محمد ابوالفتوح وحبيبه محمود سيد بمدرسة حسين خفاجي الإعدادية.

وشمل التكريم الطالبه دعاء محمد ابو الفتوح بمدرسة ابوتشت الثانوية الصناعية ومحمد السيد غانم بمدرسة عزبة البوصة الثانوية وآيه محمد احمد وسها بركات شمروخ وشهد متولي محمد بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات واحمد محمد وهب الله بمدرسة الشيخ ابوالفتوح الثانوية ومريم متولي محمد ورهف متولي محمد ورهف متولي محمد بمدرسة الحرية الرسمية للغات.

من جانبه أعرب قاصد عن خالص تهانيه للمعلمين والمعلمات والطلاب بحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علي الشعب المصري بالخير واليمن والبركات ومشاركتهم الفعالة في المعرض التمهيدي لمسابقة العلوم والهندسة " آيسف " متمنيا لهم تحقيق مزيدا من النجاحات.