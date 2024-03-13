ليلى أحمد زاهر للوفد: شخصيتي في "أعلى نسبة مشاهدة" لا تشبهني

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، أحمد فهيم، تدور قصته حوال عالم افتراضي إلا أنه أصبح أكثر واقعية ويؤثر على مُستخدميه بإيجابية وأحياناً بسلبية، إذ تلعب نسب المشاهدة والمتابعة دوراً كبيراً في حياة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة يعرض يوميًا على شاشة Mbc مصر، ضمن مسلسلات رمضان 2024، وحصدت قصتة إشادات واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته .



وتحدثت ليلى أحمد زاهر، خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، عن تفاصيل المسلسل الذي شغلت قصته عدد كبير من الجمهور، قائلة:" أجسد دور نسمة وهي شخصية داخلها طيب ولكنها تعاني من بعض المشاكل، هي شخصية لم أقدمها سابقاً، وتحدي كبير بالنسبة لي ولا تشبهني أبداً".

ليلى زاهر

وتابعت "ليلى"، قائلة:" مخرجة أعلى نسبة مشاهدة أصرّت عليّ تقديم هذا الدور إذ كنت خائفة في البداية لأنه دور صعب جداً ولكن الفضل يعود إليها لأنها ساعدتني كثيراً في تأدية نسمة".

وأضافت ليلى أحمد زاهر، قالت:" قبل تأدية شخصية نسمة كنت أكرهها، ولكنني أدركت أنه لكي أستطيع أن أجسدها عليّ أن أتعاطف معها وأوجد لها مبررات لتصرفاتها الشريرة، وبالفعل أوجدت لكل تصرف مبررات إلى أن أحببت الدور وقدمته".

وتحدثت "ليلى"عن قصة المسلسل والهدف منه، قائلة:" العمل يناقش الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن للفانز أن ينقلبوا على شخصية شهيرة بين ليلة وضحاها، وبالتالي نحن نناقش قضية مهمة جداً تتعلق بالسوشيال ميديا".

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة .. رمضان 2024

مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وهو مقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

كما يعرض أعلى نسبة مشاهدة فكرة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات في المجتمع المصري.