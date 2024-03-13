رصف طرق وشوارع ديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، إعادة تأهيل ورصف الشوارع الرئيسية ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى.

وذلك بهدف رفع كفاءة واعادة تأهيل الطرق ، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة، وفي هذا السياق ، تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس ، أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى المركز ، بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي.

حيث تابع أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت ، لعدد من شوارع بمنطقة المخبز الآلي ، بإجمالي طول حوالي 1.5 كيلومتر، ومتابعة أعمال رش طبقة البيتومين بعدد آخر من شوارع المدينة ، تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت ، وذلك لتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات ، والحد من وقوع الحوادث ، كما تابع سير العمل بكورنيش المدينة والتي قاربت على الانتهاء .

وفى سياق متصل ، تفقد رئيس المركز ، أعمال مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بمدينة ديرمواس ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، حيث يتم حالياً صب خرسانة الأرضية ، والتي بلغت نسبة تنفيذها حوالي 75% ، ويخدم الموقف قرى غرب ديرمواس ، ويساعد في تخفيف الضغط عن شوارع وسط المدينة ، وطريق القاهرة - أسوان الزراعي ، وشدد رئيس المركز ، على ضرورة تكثيف الجهود والإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة.