حملة أقرأ فكر لمستقبل أفضل تجوب مدارس البحيرة

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بمدن ومراكز المحافظة ضمن حملة "أقرأ - فكر - لمستقبل أفضل" للترم الثاني من العام الدراسي الحالي، لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

حيث قامت مكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بزيارة مدرسة المعدية الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة إدكو.

وأشار أحمد الهواش - مدير المكتبة، أنه قد إستفاد من أنشطة الحملة عدد 120 طالب وطالبة من المرحل المختلفة بواقع عدد 5 ورش عمل بعنوان "حقوق الإنسان وواجباته" بالإضافة إلى ورشة تحدي القراءة مسابقة معلومات شملت على توزيع هدايا وجوائز، وورشة أشغال اورجامي في طي الورق، وورشة حكي، وورشة تلوين متنوعة، وورشة أشغال يدوية، وورشة الرسم للتعبير عن حقوق الانسان.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي 2023 /2024.