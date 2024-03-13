سلمى أبو ضيف لـ"الوفد": أعلى نسبة مشاهدة يكشف الجانب السيئ للسوشيال ميديا

يعرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، أحمد فهيم، على شاشة Mbc مصر، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وحصدت قصة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، إشادات واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته.



وتكشف سلمى أبو ضيف، خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" تفاصيل الشخصية التي تجسدها، قائلة: "لاقدم شخصية فتاة تُدعى شيماء فتحي من منطقة "الحطابة"، هي شابة بسيطة وتبدأ المشاكل بمواجهتها من كل مكان".

سلمى أبو ضيف

وأضافت سلمى أبو ضيف، عن شخصية “شيماء”، قائلة: “ليست من هواة مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الظروف المادية الصعبة دفعتها إلى استغلال هذه الشهرة التي حققتها خلال فيديو صغير من أجل الحصول على المال، لكن هناك أشخاصا استغلوها”.

وحذرت “سلمى” مسخدمي تطبيقات السوشيال ميديا، قائلة: "المسلسل تدور أحداثه حول الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي التي تضع الناس في مواقف لا تُحمد عقباها".





وتابعت خلال حديثها “للوفد” عن الثلاث شقيقات خلال أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، قائلة: "نسمة هي الأخت الأصغر ودلوعة البيت، شيماء هي الأخت الوسطى وآمال هي الأخت الكبيرة، الأخوات يحببن بعضهن البعض ولكن ربما المراهقة أو غياب الوعي يمكن أن ينتج نوع من الغيرة بينهن ".

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.. رمضان 2024

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي وهو مقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

كما يعرض أعلى نسبة مشاهدة فكرة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات في المجتمع المصري.