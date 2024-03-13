أسعار السمك اليوم الأربعاء ثالث يوم رمضان بسوق العبور للجملة.. وتراجع السبيط

أسعار السمك اليوم بسوق العبور.. تشهد أسعار السمك اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، استقرارا، إذ تختلف الأسعار سواء جملة أو للمستهلك وحسب المنطقة أيضا.

ومن هذا المنطلق، ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" يوميًا، ما تشهده أسعار السمك اليوم لحظة بلحظة، خاصة فيما يتعلق بكل نوع من أنواع السمك في مصر والمستورد في سوق العبور، إذ جاءت الأسعار على النحو الأتي:

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 73 : 79 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 66 : 72 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 : 50 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 50 : 250 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 105 : 115 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 85 : 95 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 35: 65 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 35 : 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الثعابين من 50 : 350 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر موسى ما بين 180 : 400 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 180 : 400 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 45 : 85 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 85 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 175 : 425 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 95 : 195 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.