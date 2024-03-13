مانشيني يكشف قائمة المنتخب السعودي لمباراتي طاجيكستان

كشف روبرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي قائمة الأخضر استعدادا لمعسكر مارس، والذي يتخلله الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



ويستضيف الأخضر نظيره طاجيكستان في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري على ستاد الأول بارك في الرياض، وسيحل ضيفا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من الشهر نفسه على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.



قائمة السعودية لمعسكر مارس:



محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري.



ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ومعه الأردن، طاجيكستان، باكستان.



ويعتلي المنتخب السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والأردن.

