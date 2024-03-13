الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشيني يكشف قائمة المنتخب السعودي لمباراتي طاجيكستان

مانشيني
مانشيني

كشف روبرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي قائمة الأخضر استعدادا لمعسكر مارس، والذي يتخلله الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. 

txt

منتخب السعودية يحمل ذكري آليمة في دور الـ 16 بكأس آسيا

txt

مانشيني يعلن تشكيل السعودية أمام كوريا الجنوبية


ويستضيف الأخضر نظيره طاجيكستان في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري على ستاد الأول بارك في الرياض، وسيحل ضيفا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من الشهر نفسه على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه. 


قائمة السعودية لمعسكر مارس:


محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ومعه الأردن، طاجيكستان، باكستان.

ويعتلي المنتخب السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والأردن.
 

مواد متعلقة

أزمة في المنتخب السعودي بعد الوداع الآسيوي

نجم المنتخب السعودي على رادار مانشستر سيتي

المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة كوريا الجنوبية

تشكيل المنتخب السعودي أمام تايلاند.. عبدالله رديف في الهجوم
الجريدة الورقية