مانشيني يعلن تشكيل السعودية أمام كوريا الجنوبية

أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية تشكيل الأخضر لمباراة كوريا الجنوبية التي تجمع بينهما بعد قليل في دور ال16 من كأس آسيا، على ملعب المدينة التعليمية.

ضم تشكيل منتخب السعودية لمباراة كوريا الجنوبية كل من:

أحمد الكسار

علي البليهي

علي لاجامي

حسان تمبكتي

محمد البريك

سعود عبدالحميد

عبدالله الخيبري

ناصر الدوسري

محمد كنو

سالم الدوسري

صالح الشهري

وكان منتخب السعودية تأهل إلى دور الستة عشر بعدما جاء في الصدارة بمجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على عمان بنتيجة 2-1 وقيرغيزستان بهدفين نظيفي، قبل أن يتعادل مع تايلاند سلبيًا.

يلتقي الفائز من تلك المباراة، مع المنتخب الأسترالي بطل آسيا عام 2015، في دور ربع النهائي، بعدما فاز على نظيره إندونيسيا برباعية دون رد.