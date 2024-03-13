القومي المرأة بالفيوم ينفذ مبادرة "مطبخ المصرية" خلال شهر رمضان

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، مبادرة "مطبخ المصرية" من خلال تجهيز عدد 500 وجبة إفطار صائم، تحت إشراف ليلى طه قاسم مقرر الفرع.

وقام الفرع بتوزيع الوجبات بقرية منشأة الجمال بمركز طامية، وقرية قلهانة بمركز اطسا، بحضور الدكتورة نهير الشوشاني مقرر مناوب الفرع والدكتورة منال ميخائيل عضو الفرع.

يأتي هذا فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور محمد عماد نائب المحافظ وتحت إشراف ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

ويذكر أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس القومي للمرأة فى جميع محافظات الجمهورية، ويُعد "مطبخ المصرية" مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في أعمال المطبخ.

"مطبخ المصرية" ضمن أنشطة المجلس القومي للمرأة في شهر رمضان ..

ومن جانبها أكدت ليلى طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم أن مبادرة مطبخ المصرية تعد ضمن فعاليات المجلس خلال شهر رمضان المبارك، بمختلف محافظات قرى حياة كريمة.

وتتضمن أنشطة المجلس، التدريب على مجموعات الإقراض والإدخار ، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، بالإضافة إلى إقامة المشاغل والوحدات الإنتاجية .

ومع بداية شهر رمضان يطلق المجلس، مبادرة "مطبخ المصرية"، كأحد أنشطة المجلس وفعاليته خلال الشهر الكريم ، حيث تهدف المبادرة إلى إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام للأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام.

وتلقت السيدات خلال المبادرة تدريبا على يد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء.