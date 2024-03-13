استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بشوارع الغردقة

أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة على ضرورة الاستمرار في متابعة أعمال التطوير الجارية بشوارع الغردقة مشيرا ان الهدف من الاعمال الحفاظ على المظهر العام وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.

حيث تابع قسم المتابعة الميدانية صباح اليوم اخر مستجدات ونسب تنفيذ اعمال تركيب الانترلوك بالحديقة المتكاملة بشمال الأحياء.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة المشروعات الجارية بمدن المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما نفذ حي شمال الغردقة اليوم ازالة فوريه برئاسة اللواء أحمد مهدي و لجنه من حى شمال الغردقة و قسم شرطه ثانى الغردقه.

وتم إنهاء الإزالة وهى عبارة عن غرفه واحده وحوائط من الطوب بدون سقف على مساحه ٢.٢٠م٢ .

وأكد رئيس الحى باتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين ولا احد فوق القانون . ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و اللواء ياسر حماية رئيس مدينةالغردقة بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة نشأت جودة سكرتير المدينة اليوم بعقد لقاء المواطنين الاسبوعي المقرر عقده كل أربعاء من كل أسبوع لمناقشة طلباتهم وحل مشاكلهم.

وخلال اللقاء استمع سكرتير المدينة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة وعددهم (٧) طلبات والقيام بوضع الحلول المناسبة لها مع مديري الإدارات المختصة بالمدينة.