الكشف على 1743 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية السلام بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية السلام مركز دكرنس، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم خلال القافلة توقيع الكشف على 1743 مريضاً، وضمت 11 عيادة منها “2 أطفال - 2 باطنة - جراحة - أسنان- رمد - أنف وأذن - نساء وتنظيم أسرة”، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

كما تم إجراء 390 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و61 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 129 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 43 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 22 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 53 ندوة تثقيفية، و151 حالة استبيان، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.