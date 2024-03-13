أسيوط: رفع 520 طن قمامة خلال حملات نظافة وتسوية طرق بـ 3مراكز

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 520 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بمراكز صدفا وديروط والبداري خلال حملات نظافة التي يتم شنها دورياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقاً للامكانات المتاحة في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم شن حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالوحدات المحلية بمراكز صدفا وديروط والبداري، حيث تم تسوية الشارع الرئيسي وشارع المدارس بقرية المسعودي وقرى ديروط الشريف ودشلوط وصنبو وجرف سرحان وأمام المصالح الحكومية والمدارس بعدد من شوارع مدينتي "صدفا ، والبداري".

فضلاً عن تمهيد وتسوية خاصة غير المرصوفة وشفط الأتربة من جانبي بعض الطرق لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتحميل المخلفات على القلابات والحاويات لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية.

مشيراً إلى إشراف ومتابعة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل ) وغيرها.