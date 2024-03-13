التعليم العالي توافق على بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراراً وزارياً رقم ٤٩٠ بتاريخ ١٠ مارس الجاري، بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، و الموافقة علي إصدار اللائحة الداخلية للكلية " مرحلة الدراسات العليا" بنظام الساعات المعتمدة.

وفي هذا الصدد قدم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي لما يقدمه من دعم للتعليم العالي وخاصة بمحافظات الصعيد، والتي شهدت في السنوات الاخيرة اهتمام غير مسبوق بمستوى خدمتها التعليمية والبحثية، وشكر مماثل للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي راعي الجامعات المصرية علي متابعته المستمرة ودعمه لإنشاء هذه الكلية.

وقال النعماني هنيئاً لمحافظة سوهاج وجامعتها بكلية جديدة تضاف الي كليات الجامعة ليصبح عددها ١٨ كلية بمقريها الجديد والقديم، موضحاً ان الكلية تعد الأولي علي مستوي الصعيد وسيكون لها بالغ الاثر، في دراسة وتطوير البحوث البيئية، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مخرجات البحوث والدراسات البيئية لخدمة المجتمع، وذلك ضمن رؤية حضارية تتناسب مع مستجدات التطور التقني المتسارع.

كما قدم الدكتور حسان النعماني الشكر لفريق عمل الكلية وعلي رأسهم الدكتور حمدي حسانين عميد الكلية، والذين بذلوا جهوداً غير عادية حتى تاريخه ما بين لوائح و برامج دراسية و إنشاءات و تجهيزات لمبنى الكلية و المعامل على أعلى مستوى معيارى دولياً، مضيفاً أن هذه التجهيزات قد أشادت بها اللجان المتتابعة من الأعلي للجامعات و التى كانت تزور الكلية من آن لآخر لمتابعة تلك التجهيزات، تمهيداً لبدء الدراسة بالكلية والتي تعمل على اتباع البرامج الأكاديمية والمهنية المتميزة .