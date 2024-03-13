تعليم دمياط يحصد مراكز جمهورية في مسابقة الطباعة اليدوية

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، مركزين علي مستوى الجمهورية في مسابقة الطباعة اليدوية للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م للتوجيه العام للتربية الفنية.

وهنئ محمد رمضان غريب - وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أبنائه الطلاب نور محمد عطا الله بمدرسة القزازين الإعدادية المشتركة بادارة السرو التعليمية، لفوزها بالمركز الثالث جمهورية والطالب محمد حسام إبراهيم بمدرسة التربية الفكرية بادارة دمياط الجديدة التعليمية لفوزه بالمركز الثامن جمهورية.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته البالغة لماحققه الطالبان مقدما الشكر لكل من ساعد وشارك في المسابقة من معلمي وموجهي التربية الفنية بقيادة الدكتور عبدالمنعم ربيع الموجه العام.