مجلس إدارة نادي القضاة يهدي درع النادي لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار خالد حمد، والذين قدموا التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيدين بملحمة التطوير والتجميل التي تشهدها عروس المشاتى خلال الفترة الحالية مما يجعلها واجهة مشرفة أمام ضيوف وزائري المحافظة، فيما أكد محافظ أسوان أن الفترة الحالية تحتاج لكل يد تبنى وتعمر لتحقيق مزيد من معدلات التنمية المستهدفة وهو ما نسعى لتنفيذه من خلال تحويل أى أفكار أو مقترحات هادفة وبناءة فى تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام، مؤكدًا أن التكاتف والتلاحم بين أبناء أسوان يعكس مدى الوعي المستنير لديهم، وهو ما يعود بشكل إيجابي على منظومة العمل التنفيذي للوصول إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى نهاية اللقاء أهدى أعضاء مجلس إدارة نادى القضاه درع النادى لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة وسعيه المستمر والدؤوب لخدمة الوطن والمواطنين ، ودعمه الدائم للمجتمع الأسوانى ومؤسساته المختلفة.