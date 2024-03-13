كلوب يحسم موقف صلاح من المشاركة أمام سبارتا براج

حسم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول موقف الدولي محمد صلاح نجم الريدز من المشاركة من مباراة سبارتا براج في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تقام غدا الخميس على ملعب أنفيلد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن كلوب يرغب بمنح راحة لبعض اللاعبين، من ضمنهم محمد صلاح من أجل الاستعدادا بأفضل شكل لمباراة مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وأنتصر ليفربول على سبارتا براجا بخمس أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ويفكر كلوب بالدفع بـ الحارس الثالث أدريان، للمرة الأولى يوم غدًا الخميس.

ولم يشارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي 2024، بعد تعرضه للإصابة في يناير وكان قد شارك كبديل في مباراتين أمام برينتفورد ومانشستر سيتي.

وأبدى كلوب قلقه من تفاقم إصابة محمد صلاح، وعليه لن يشركه أمام سبارتا براج بعدما طلب ليفربول من الاتحاد المصري لكرة القدم عدم استدعاء اللاعب لمعسكر شهر مارس.

