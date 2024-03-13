أهم الأساليب والأنشطة التدريسية لتدريب أعضاء هيئة تدريس جامعة سوهاج

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجه التدريبي عن "استراتيجيات التدريس والتعلم"، والذي استهدف ٢٠ معيد ومدرس مساعد من كليات" الطب البشري، العلوم، الزراعة، التمريض والتجارة، وذلك بنظام التدريب المباشر بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن استراتيجيات التدريس الحديثة الحالية من اهم العوامل المؤثرة في نجاح العملية التعليمية لتكون علي مستوي عالي من الجودة، لذا تحرص الجامعة عاي تنظيم الدورات التدريبية لاعضاء هيئة التدريس للتعريف بالمهارات المتعلقة بإستراتيجيات التدريس والتعلم، لتحقيق مخرجاتهم التعليمية المستهدفة.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والمحاضر بالتدريب، أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاور أهمها التعريف بإستراتيجيات التدريس والتعلم، ودورها الفعال في العملية التدريسية مع مناقشة أهم الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التدريسية، والهدف التعليمي الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الاسلوب الملائم لتحقيق الأهداف التعليمية.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه خلال البرنامج التدريبي قام المشاركين بعمل محاكاة لدروس تعليمية بتطبيق استراتيجيات مختلفة مع تقييمها من قبل زملائهم وتقويمها من المدرب، حيث اشتمل البرنامج أيضا على العديد من الوسائل لتقييم أثره أثناء التدريب، منها الاختبارات القبلية والبعدية والملاحظة والاستبانات مع تقييم لجميع عناصر العملية التدريبية شاملة المدرب والمتدرب والمادة العلمية ومناخ وبيئة التدريب وإدارة التدريب.

وجدير بالذكر أن التدريب استمر على مدار يومين بمعدل 10 ساعات تدريبية، شاملة مناقشات وورش عمل ومحاكاة ولعب أدوار وغيرها من الأساليب والأنشطة التدريبية، وحاضر به في الأول الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، كما قدم اليوم الثاني الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية.