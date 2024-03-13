500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بقرى «حياه كريمة» بالحسينية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بالإشتراك مع جمعية الأورمان، 500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بقرى «حياه كريمة» بمركزي الحسينية ومنشأة أبو عمر.

وشملت المبادرة قرى: «شعفورة، مفارق المطار، غصن الزيتون، ٧ بحر البقر، الجمالية، الأخيوة، سماكين الشرق، المناجاة الكبرى، المناجاة الصغرى» بمركز الحسينية، وقرى «الفولي الكبيرة، الفولي الصغيرة، الربعمائة، الظوهرية» مركز منشأه أبو عمر.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الشركة قامت باستكمال إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لعدد ٥٠٠ أسرة من الأسر الاولى بالرعاية، بقرى حياة كريمة في مركزى الحسينية ومنشأة أبو عمر، وذلك بالإشتراك مع جمعية الأورمان، وفق بروتوكول تعاون موقع بين الشركة والجمعية، وتأكيدا للدور المجتمعي للشركة.

وأكد بأن الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين، لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية.

وأوضحت الدكتورة مي عزت مصطفى، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، بأنه يتم دراسة كل حالة من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية، وذلك للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.