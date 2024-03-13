محافظ الوادي الجديد يتفقد خط تعبئة وتغليف المواد الغذائية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، خط تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لإنشاء أول مركز تعبئة متكامل؛ لبدء تعبئة ٤٠٠ طن سكر وتوزيعها بمبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية بواقع ٢ كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر ٢٧ جنيه للكيلو، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد رجب مدير عام التموين وعدد من التنفيذيين المعنيين.

و استعرض المحافظ مراحل التعبئة والطاقة الإنتاجية للخط التي تصل ل ٢.٥ طن مواد غذائية/ الساعة، وتشمل السكر والأرز والمكرونة والبقوليات.

موجهًا بالبدء في تجهيز مركز متكامل يضم خطين إنتاج و مخازن لتخزين الإنتاج وفقًا للاشتراطات والمواصفات التي تتوافق مع هيئة سلامة الغذاء، وتدريب العاملين بالمركز على طرق التشغيل والإنتاج؛ لضمان كفاءة و سرعة العمل، وتوفير السلع الغذائية المعبأة للمواطنين بكافة المراكز.٢

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